إحباط محاولة تهريب مليار ونصف إلى فرنسا كانت بحوزة مسافرتين في المطار

أحبطت فرقة الجمارك بمطار هواري بومدين عملية تهريب لمبلغ مالي معتبر مع توقيف مسافرتين في العقد الرابع من العمر. متلبستين بالجرم قبيل مغادرتهما التراب الوطني باتجاه دولة فرنسا.

كما جاءت العملية بعد تفتيش أمتعة المتهمتين حين وصولهما إلى رواق تفتيش المسافرين. أين تبين أن المتهمة الأولى التي قدمت من ولاية مستغانم مسقط راسها تحوز على مبلغ 39 الف اورو. اي ما يقارب 800 مليون سنتيم بالعملة الصعبة. اما مرافقتها التي تعد جارتها فقد ضبط بحوزتها 40 الف اورو، فتم حجز الأموال. مع توقيفهما معا واحالتهما على التحقيق الداخلي بالمطار.

في حين، تبين أثناء التحقيق ان المبالغ المالية محل الجريمة من عائدات تركة ورثتها المتهمة الأولى. فقامت بتسليم جزء منها لجارتها المتهمة الثانية لتهريبها إلى فرنسا.

كما تم تقديم المتهمتين الموقوفتين اليوم الثلاثاء أمام نيابة محكمة الدار البيضاء لمتابعتهما بتهمة مخالفة التشريع والصرف. الخاصين بحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج. وهي التهمة التي واجهنها أمام قاضي الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري. ليتقرر تأجيل محاكمتهما إلى جلسة 10 ماي المقبل ولأجل تعيين مترجم خاص بالصم والبكم بالنسبة المتهمة الثانية. كما قرر رئيس الجلسة الافراج عن المتهمتين بعد دفوعات شكلية تقدمت بها هيئة الدفاع. الرامية إلى افادتهما من إجراءات الافراج مقدمة ضمانات للمحكمة.