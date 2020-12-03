إحباط محاولة تهريب وإدخال أزيد من 43 ألف قرص مهلوس بميناء العاصمة

وحسب بيان ذات السلك النظامي صدر اليوم، فإن هذه المواد المحظورة تمثلت في كمية من المخدرات الصلبة و مهلوسات و مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع و الأشكال قدرت بـــ:

وأوضح المصدر نفسه، أن المواد المحظورة كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية وصلت الى الجزائر على متن باخرة قادمة من فرنسا، تم إعادة استيرادها في إطار عمليات الشحن البحري المبرمجة لإرجاع سيارات المواطنين المقيمين، التي كانت عالقة بالخارج على إثر تفشي جائحة كورونا.