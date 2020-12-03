إحباط محاولة تهريب وإدخال أزيد من 43 ألف قرص مهلوس بميناء العاصمة

نجحت مصالح الجمارك بميناء الجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، في احباط محاولة تهريب و ادخال مواد محظورةالى التراب الوطني.
وحسب بيان ذات السلك النظامي صدر اليوم، فإن هذه المواد المحظورة تمثلت في كمية من المخدرات الصلبة و مهلوسات و مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع و الأشكال قدرت بـــ:
– 195 غ من الكوكايين
– 15018 كبسولة PREGABALINE 300 mg
– 28049 قرص REVOTRILE 2mg
– 206 قارورة REVOTRILE 2.5 mg
– 400 قرص VALIUM ROCHE 10 mg
– 340 قرص DIAZEPAN 10 mg
وأوضح المصدر نفسه، أن المواد المحظورة كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية وصلت الى الجزائر على متن باخرة قادمة من فرنسا، تم إعادة استيرادها في إطار عمليات الشحن البحري المبرمجة لإرجاع سيارات المواطنين المقيمين، التي كانت عالقة بالخارج على إثر تفشي جائحة كورونا.
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