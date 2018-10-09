إحباط محاولة تهريب 1040 لتر من مادة الوقود بتمنراست

في إطار محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة المتعلقة بالتهريب تمكنت مصالح أمن دائرة سيلت بتمنراست من ضبط و حجز كمية معتبرة من مادة الوقود (بنزين) كانت محل تهريب بوسيلة نقل.

حيثيات القضية تعود الى تقدم أحد المواطنيين لمقر الشرطة بدائرة سيلت من أجل الإبلاغ عن إنقلاب مركبة شرق مدينة سيلت.

وعليه تنقلت عناصر الشرطة على جناح السرعة الى عين المكان للتأكد من صحة الخبر.

حيث تبين وجود مركبة من نوع FJ80 محملة بكمية من الوقود تقدر بـ 1040 لتر تعرضت لحادث مرور عرضي تركها السائق في المكان و غادر.

ليتم تحويل المركبة الى مقر امن الدائرة و فتح تحقيق في القضية .