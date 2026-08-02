إحباط محاولة تهريب 1084 هاتفا نقالا مموهة داخل علب أحذية بميناء الجزائر

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين، التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك أنظمة خاصة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء، من إحباط محاولة تهريب 1084 هاتفًا نقالًا من علامات تجارية مختلفة وذلك في إطار ممارسة المهام المتعلقة بالمعالجة الجمركية للمسافرين عبر الرحلات البحرية الدولية من وإلى أرض الوطن.

وجاءت هذه العملية إثر إخضاع مسافر قادم على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء مرسيليا لعملية مراقبة جمركية دقيقة، أسفرت عن ضبط الهواتف النقالة مخبأة بإحكام داخل علب مخصصة للأحذية، كانت محملة على متن سيارته السياحية، في محاولة لتمويهها وتفادي اكتشافها.

وتجسد هذه العملية يقظة أعوان الجمارك الجزائرية واحترافيتهم العالية في أداء مهامهم، كما تؤكد تجندهم الدائم للتصدي لمختلف محاولات التهريب والجريمة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون أمن المجتمع .