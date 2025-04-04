إحباط محاولة تهريب 121.40 كلغ من الكوكايين بغرداية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية، بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من مادة الكوكايين تُقدر بـ 121.40 كلغ.

ووفق بيان لمديرية الجمارك الجزائرية فإن العملية تمت خلال حاجز مشترك مع مصالح الدرك الوطني، حيث كانت هذه السموم مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة.

وقد أسفرت العملية عن حجز المركبة المستعملة في التهريب وتوقيف الشخص المشتبه فيه، الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.