إحباط محاولة تهريب 12750 أورو بمطار وهران الدولي

تمكن أعوان فرقة فحص المسافرين بمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة “، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران الخارجية، في عملية مشتركة مع مصالح شرطة الحدود الجوية، من حجز مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 12750 أورو، غير مصرح به.

وتم ضبط المبلغ المذكور، خلال معالجة رحلة جوية باتجاه مطار مرسيليا الفرنسية، مخبأ في حذاء رياضي داخل حقيبة يد. لأحد المسافرين، حيث تم توقيف هذا الأخير وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفرز الطرود البريدية على مستوى مركز الفرز بسان شارل بوهران. في عمليتين متفرقتين، من حجز 34 كاميرا مراقبة تم استيرادها بطريقة غير شرعية.

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