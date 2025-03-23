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أخبار الجزائر

إحباط محاولة تهريب 128100 قرص مهلوس وسجائر أجنبية بورقلة

بقلم عايدة.ع
إحباط محاولة تهريب 128100 قرص مهلوس وسجائر أجنبية بورقلة
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالطالب العربي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، خلال دورية ميدانية، من إحباط محاولة تهريب 128100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ، بالإضافة إلى 1900 خرطوشة من السجائر الأجنبية الصنع، كانت مخبأة في الصندوق الخلفي لمركبة بورقلة.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه في إطار الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب. وحماية الاقتصاد الوطني، وبالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالطالب العربي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي. خلال دورية ميدانية، من إحباط محاولة تهريب 128100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ، بالإضافة إلى 1900 خرطوشة من السجائر الأجنبية الصنع، كانت مخبأة في الصندوق الخلفي لمركبة.

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