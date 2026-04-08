إحباط محاولة تهريب 209 كلغ من المخدرات في بني عباس

تمكنت الفرقة المتعددة المهام ببني عباس، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات (كيف معالج) تقدر بـ 209 كيلوغرام.

كما أسفرت العملية عن حجز سيارة ودراجة نارية استُعملتا في عملية تهريب المخدرات. مع توقيف 6 مخالفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار الدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة العمومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور