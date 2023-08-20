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إحباط محاولة تهريب 245 ألف أورو بمطاري العاصمة ووهران

بقلم نادية بن طاهر
إحباط محاولة تهريب 245 ألف أورو بمطاري العاصمة ووهران
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تمكنت مصالح شرطة الحدود نهاية الأسبوع الماضي من إحباط محاولة تهريب 245.700 أورو على مستوى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة ومطار أحمد بن بلة الدولي بوهران.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني: “في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تمكنت مصلحة شرطة الحدود في العملية الأولى التي تمت على مستوى مطار هواري بومدين الدولي من “ضبط 104.200 أورو مخبأة بإحكام داخل طائرة كانت متوجهة نحو اسطنبول”.

وأضاف البيان: “وفي عملية أخرى عالجتها فرقة شرطة الحدود بمطار أحمد بن بلة الدولي. تم ضبط 141.500 أورو، مخبأة بإحكام بين أمتعة أحد المسافرين كان متوجها نحو إسطنبول”.

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