إحباط محاولة تهريب 245 كيلوغراماً من الذهب بالسودان

تمكنت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء من إحباط محاولة تهريب 245 كيلوغراماً من الذهب عبر منفذ بري الى خارج البلاد.

واوضح رئيس جهازالأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله قوش إن هناك شبكات منظمة تحاول أن تحول عائدات موارد البلاد لمصالحها الخاصة.

مؤكداً إن كمية الذهب التي تم إحباط تهريبها تمثل مشتريات بنك السودان لمدة شهر.

ضيفا ان لا وساطة ولا محسوبية ولا كبير على القانون، ولن نخشى أحداً وكل من يتجاوز هذه الإجراءات ستطاله أيدي العدالة.

وأشارت وزارة المعادن السودانية أن ما يعادل 75بالمئة من اجمالي انتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب يهرب الى خارج البلاد.