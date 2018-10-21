إحباط محاولة تهريب 256 ألف و500 أورو عبر مطار وهران 

تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع شرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب 256 ألف و500 أورو عبر مطار أحمد بن بلة بوهران.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المبلغ المالي كان بحوزة رعية سوري يحمل الجنسية الجزائرية بصدد تهريبها.

عبر رحلة جوية إلى إسطنبول التركية، العملية التي نفذتها عناصر من جمارك وهران بالتنسيق مع شرطة الحدود على مستوى المطار.

تمت بعد عملية تفتيش روتينية لمتاع المسافر السوري أين تم ضبط المبلغ المعتبر من العملة الصعبة فئة 500 اورو.

مخبأ باحكام بإحدى حقائبه ليتم إلقاء القبض عليه وتحويله للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه.