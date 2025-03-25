تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، اقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة خلال دورية ميدانية مع نصب حاجز ميداني من إحباط محاولة تهريب 262200 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ مخبأة و باحكام في الصندوق الخلفي لمركبة.

وقد اسفرت هذه العملية كذلك عن حجز المركبة التي استعملت في التهريب لتعكس بذلك المستوى العالي من اليقظة والتنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، مما يعزز جهود الدولة في التصدي لكافة أشكال التهريب، خاصة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.