إحباط محاولة تهريب 29.700 قرص مهلوس بورقلة

تمكّنت مصالح الجمارك، ممثلة في الفرقة المتعددة المهام باسطيل مفتشية أقسام الجمارك بالوادي. من إحباط محاولة تهريب 29.700 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ. كانت مخبأة بإحكام داخل صناديق تحت هيكل مركبة.

أسفرت العملية عن حجز المركبة وتوقيف المخالف، الذي أحيل على الجهات القضائية المختصة. حيث تؤكد هذه العملية اليقظة المستمرة لأعوان الجمارك في مواجهة تهريب المؤثرات العقلية وحماية الأمن الوطني.

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