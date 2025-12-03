إحباط محاولة تهريب 3 كلغ من المخدرات مخبأة داخل تجاويف مقعد سيارة بسطيف

تمكنت كل من الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف، والفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، بالتنسيق الميداني مع أفراد الجيش الوطني الشعبي (ن ع/5)، من إحباط محاولة تهريب 3 كلغ من مادة الكيف المعالج، تم ضبطها، بعد تفتيش دقيق مخبأة داخل تجاويف المقعد الخلفي لمركبة سياحية وذلك في إطار مواصلة للمجهودات الحثيثة المبذولة من طرف أفراد الفرق الجمركية العملياتية في إطار مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث تم على إثر ذلك حجز البضاعة المحظورة وكذا وسيلة النقل المستعملة، مع توقيف اثنين متورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

حيث تندرج هذه العملية ضمن الجهود المشتركة لمختلف الأسلاك الأمنية، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى ردع ومكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظاً على الصحة والأمن العموميين.