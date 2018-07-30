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إحباط محاولة تهريب 3.1 أطنان من المواد الغذائية و7006 وحدة من المشروبات

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إحباط محاولة تهريب 3.1 أطنان من المواد الغذائية و7006 وحدة من المشروبات صورة من الأرشيف
بقلم راضية بوبعجة

أحبطت مفارز الجيش الوطني الشعبي، أمس، محاولة تهريب 3.1 أطنان من المواد الغذائية بكل من عين قزام وببرج باجي مختار.

وأوقفت عناصر الدرك الوطني بوهران، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ 7006 وحدة من مختلف المشروبات.

وقامت ذات المصالح، بإيقاف شخصين وضبط أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات

للغطس بالقالة.


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