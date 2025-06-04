إحباط محاولة تهريب 34 طن من الفرينة بتمنراست

تمكن أعوان الفرقة الجهوية في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، و بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي وفي عمليتين متفرقتين من حجز 34 طن من الفرينة و70 كرتون من تبغ المعسل.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، مكنت العملية الأولى من حجز 34 طن من الحنطة “الفرينة” الوزن الإجمالي 34000 كلغ. مع حجز جرار طريقي بمقطور استعمل في التهريب.

أما العملية الثانية، فأسفرت عن حجز 70 كرتون من تبغ المعسل ( نوع الفاخرة نعناع) كل كرتون يحتوي 10 علب باجمالي 8400 علبة صغيرة. مع حجز مركبة رباعية الدفع استعملت في التهريب.

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