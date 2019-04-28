إحباط محاولة تهريب 35 قنطارا من الكوابل الكهربائية بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية وهران، من إحباط محاولة تهريب 35 قنطارا من الكوابل الكهربائية.

وحسبما علم اليوم الأحد من ذات المصالح، والتي كانت على متن شاحنة في الطريق الوطني الرابط ما بين بلديتي أرزيو و وادي تليلات بحاسي مفسوخ.

حيث لاحظت دورية الدرك الوطني ارتباك سائق الشاحنة التي تم توقيفه في أحد الحواجز هو ومرافقه.

أين تم العثور على هذه الكوابل الكهربائية التي تستعمل في الضغط العالي ألمنيوم.

وقد صرحا المشتبه فيهما حينها، أنهما قاما بشرائها من ولاية معسكر من عند شخص يجهلان إسمه قصد بيعها ببلدية سيدي الشحمي.

وفي الحال تم حجز السلعة و اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما.

في حين تواصل مصالح الدرك الوطني بحاسي مفسوخ التحقيق في القضية.

و من جانب آخر تمكن عناصر من الدرك الوطني بين بلديتي الكرمة ووهران، من توقيف مركبة تجارية كانت محملة بـ 785 كلغ من اللحوم الحمراء بطريقة غير قانونية.

وبعد اقتياد صاحبها الى مقر الدرك الوطني، تم تسخير طبيب بيطري تابع للمفتشية البيطرية لولاية وهران، والذي أكد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

في حين تواصل مصالح الدرك الوطني بوهران، التحقيق في القضية.