عملية الشرطة انتهت بتوقيف شخصين

إحباط محاولة تهريب 4 آلاف جهاز إلكتروني مموّهة بالبطاطا في أم البواقي!

نجحت عناصر الأمن الحضري الثاني في عين البيضاء بولاية أم البواقي، أول أمس، في إحباط عملية بيع وترويج أجهزة إلكترونية ذات منشأ أجنبي ومهرّبة.

وانتهت العملية بإلقاء القبض على صاحبي هذه السلعة، التي كشفت عملية الشرطة بفضل يقظة عناصرها بأنها كانت مموهة بمادة البطاطا داخل شاحنة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى حجز أجهزة إلكترونية تتمثل في هواتف نقالة ذكية ولوحات رقمية وأقراص متحركة على متن الشاحنة.

وجاءت العملية بعد تلقي معلومات من قبل رجال الضبطية القضائية، تؤكد وجود شاحنة مشبوهة مركونة في الخلاء على مستوى حي “الأوراسي”، مما استدعى تنقل رجال الشرطة إلى مكان توجد المركبة التي كانت محمّلة بكمية من البطاطا.

وبعد القيام بتفتيش وفحص ما في داخل المركبة، تم العثور على 10 علب ذات حجم كبير كانت مغطاة ومموهة بإحكام تحت صناديق البطاطا.

وبعد فتح تلك العلب، جرى العثور بداخلها على 958 هاتف نقال من مختلف “الماركات” و113 لوحة رقمية و 2950 قرص متحرك.

ومع تعميق التحقيقات حول المركبة والبضاعة، تم التوصل إلى هوية صاحب الشاحنة وشريكه، ليتم توقيفهما وإحالتهما على الجهات القضائية لدى محكمة عين البيضاء، بعدما كيّفت لهما عناصر الضبطية القضائية القضية على أساس حيازة ونقل أجهزة إلكترونية وهواتف ذكية ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل ذات محرك.