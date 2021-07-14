إحباط محاولة تهريب 40 ألف علبة سجائر بحاسي مسعود

قام أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بحاسي مسعود، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، بإحباط محاولة تهريب سجائر.

وحسب بيان لمديرية الجمارك، مكنّت هذه العملية، من حجز 40.000 علبة سجائر ذات منشأ أجنبي متمثلة في 12.500 علبة سجائر من نوع نيرو، و27.500 علبة سجائر من نوع اوريس.

وتمكنت ذات المصالح، من حجز بندقية صيد قديمة ذات مسورتان بعيار 16 ملم مع ذخيرة حية متمثلة في 5 خراطيش نوع 16 ملم.