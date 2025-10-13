إحباط محاولة تهريب 4500 علبة سجائر بميناء بجاية

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية “الشيخ حداد”، التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط محاولة تهريب 4500 علبة سجائر من نوع Marlboro.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك أن كمية السجائر والمقدرة بـ 4500 كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف ومخابئ معدّة خصيصًا بمركبة. أحد المسافرين، وذلك أثناء معالجة رحلة بحرية متجهة نحو مرسيليا - فرنسا.

حيث تم حجز البضاعة والمركبة المستعملة في عملية الغش، مع تحرير ملف منازعة طبقًا للتشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما.

وأشارت مصالح الجمارك أن هذه العملية تؤكد يقظة أعوان الجمارك الجزائرية واستعدادهم الدائم للتصدي لكل محاولات التهريب. حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحقوق الخزينة العمومية.

