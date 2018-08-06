إحباط محاولة تهريب 7000 لتر من مادة الوقود بتمنراست

أوقفت فرقة البحث والتدخل”B.I.R” بأمن تمراست، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 32 و41 سنة، وحجز كمية معتبرة من الوقود معدة للتهريب.

وحسب ذات المصالح فإن تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بإتخاذ مرأب بحي تهقارت بتمنراست لتجميع مادة الوقود ، لتهريبها خارج الترب الوطني.

وبموجب إذن قضائي بالتفتيش ووضع خطة أمنية محكمة ، تم مداهمة المرآب وتفتيشه.

أين أسفرت العملية عن توقيف شخصين بداخله ، وحجز 35 برميل من سعة 200 لتر معبأة بمادة البنزين بكمية إجمالية تقدر بـ: 7000 لتر.

بالإضافة الى حجز شاحنة من نوع DFSK تستعمل في نقل وتحويل مادة الوقود من محطة التزويد الى المرأب .

ليتم تحويل المشتبه فيهما رفقة المحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق، الذي أثمرت نتائجه عن توقيف المشتبه فيه الثالث الذي كان يسهل عملية تعبئة البراميل بمحطة توزيع الوقود.

بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست التي أصدرت ضد شخصين حكم بثلاثة سنوات حبس نافذة.

أما الثالث فصدر في حقه سنتين حبس نافذة ، وغرامة مالية إجمالية قدرت بـ: 7704000.00 دج .