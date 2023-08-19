إحباط محاولة تهريب 73 كلغ كيف في النعامة

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط محاولة تهريب 73 كلغ و700 غرام من الكيف المعالج بالنعامة.

وحسب بيان للمديرية الجهوية للجمارك لبشار، اليوم السبت، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقتين متعددتي المهام بعين الصفراء وصفيصيفة، من إحباط عملية تهريب 73 كلغ و 700 غرام من الكيف المعالج.

وتم ضبط “كمية الكيف المعالج المشار إليها بأماكن مختلفة بين الصخور”. كما مكنت نفس العملية من حجز شاحنة مقطورة بعين المكان.

وأضاف البيان أن العملية تكرس تنسيق الجهود الميدانية الحثيثة والتجند التام للأجهزة الأمنية للدولة في مكافحة التهريب بشتى أنواعه.

لا سيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على أمن الوطن واستقراره وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته.