إحباط محاولة تهريب 74 كلغ من المخدرات في بشار

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك في بشار، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود. من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات من نوع “كيف معالج” تُقدر بـ 74 كيلوغرام. كانت بحوزة مهربين من جنسية أجنبية.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب بشتى أشكاله. وحماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

