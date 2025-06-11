إحباط محاولة تهريب 7480 قرص “صاروخ” في الوادي

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، من إحباط محاولة تهريب 7480 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ. كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي.

“في إطار الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني”. “تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بالوادي”. “اقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة من إحباط محاولة تهريب 7480 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ”. “كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي”. “تندرج هذه العملية في إطار الدور الحمائي للجمارك الجزائرية، لاسيما في مجال مكافحة مختلف أشكال التهريب.

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