حجز عناصر تفتيش المتاع التابعة لجمارك وهران 80 هاتفا نقالا من نوع سامسونغ بكافة مستلزمات في ميناء الولاية.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة من نوع رونو ميقان.

حيث حاول صاحبها المغترب تهريبها من إسبانيا عبر رحلة بحرية من اليكانت إلى ميناء وهران.

كما تم في عملية موازية إفشال مخطط بتهريب 177 جهازا الكهرومنزلية إلى جانب كيس كبير من ملابس الشيفون.

اين كانت مخباة على متن سيارة من نوع بيجو إكسبار تم تمريرها من الميريا الإسبانية عبر ميناء وهران.

وقد تم مصادرة البضاعة فيما تم تقديم المهرب أمام مصالح الشرطة القضائية للتحقيق معه قبل بث قضيته أمام العدالة.