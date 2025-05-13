إحباط محاولة “حرقة” لـ 22 شخصا بالطارف

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالاشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف. بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، نهاية الأسبوع المنصرم. من إحباط عمليتين للهجرة غير المشروعة عبر البحر لـ 22 شخصا.

الموقوفون تتراوح اعمارهم مابين (22 و 33 سنة)، ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، قسنطينة، سوق اهراس و البليدة.

العملية الاولى جاءت على اثر معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر البحر. انطلاقا من شاطئ البطاح بالشط ولاية الطارف بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة. تم توقيف 12 شخصا على متن قارب خشبي تقليدي الصنع من بينهم شخص صادر في حقه حكم بسنتين حبسا.

و العملية الثانية جاءت ايضا استمرار للتنسيق العملياتي بين المصالح الأمنية بناءا معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر البحر. انطلاقا من شاطئ الصخرة الاولى بلدية بريحان بالطارف أين كللت العملية بتوقيف 10 أشخاص على متن قارب خشبي تقليدي الصنع.

العمليتين تمتا تحت إشراف النيابة المختصة اقليميا. اسفرت عن ضبط قاربين خشبيين تلقيدي الصنع. محركين لقاربي صيد. براميل معبأة بالوقود بسعة 200 لتر من مادة البنزين.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة القالة بالطارف.