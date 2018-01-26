أحبط حراس السواحل بعين تيموشنت محاولة هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

كما أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني 18 مهاجر غير شرعي بكل من تلمسان وتندوف وبشار وأدرار والأغواط وغرداية .

وعثرت مفرزة للجيش اليوم، على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، ومخزنين وكمية من الذخيرة إثر دورية على الشريط الحدودي بتندوف.

كما ضبطت مفارز بالتنسيق مع عناصر الجمارك شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع وجهاز كشف المعادن و41910 لتر من الوقود موجهة للتهريب.

بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، وتبسة والطارف وسوق اهراس.

فيما تم حجز 384 وحدة من المشروبات ببسكرة وضبط 40 كيلوغرام من الكيف من طرف حراس السواحل بمستغانم.