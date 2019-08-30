إحباط محاولة “حرقة” لـ 8 أشخاص بالطارف وتدمير قنبلتين في المدية

أحبط عناصر الدرك الوطني بالطارف محاولة هجرة غير شرعية لـ 8 أشخاص، حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، أن الأشخاص الموقوفين كانوا يعتزمون الهجرة باستعمال قارب تقليدي الصنع.

من جهة أخرى، ذكر في البيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت بالمدية، قنبلتين تقليديتي الصنع.

كما أوقفت عناصر الجيش في عمليات متفرقة بتمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار 31 منقبا عن الذهب.

بالإضافة لضبط 63 مولدا كهربائيا و39 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بميلة، سلاحا ناريا قديما من نوع مات 49 و كمية من الذخيرة.

في نفس السياق، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الطارف، تبسة وسوق أهراس 10658 لترا من الوقود موجهة للتهريب.