إحباط محاولة “حرقة” 10أشخاص بعنابة وضبط أكثر من 5 قناطير كيف ببشار 

تم إحباط عملية هجرة غير شرعية لعشرة أشخاص بعنابة، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

حيث جاء في البيان، أن عناصر الدرك الوطني أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص بعنابة.

بينما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني بالتنسيق مع عناصر الدرك والجمارك ، ببشار، 5 قناطير و53 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وحسب البيان، ضبطت مفرزة للجيش الوطني بعين قزام، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و6 قوالب من TNT.

كما ضبط في ذات العملية 6 كبسولات تفجير ومترين من الفتيل الصاعق و4مولدات كهربائية و5 مطارق ضغط.

في حين تم ضبط 4 مولدات كهربائية و8 مطارق ضغط بجانت.