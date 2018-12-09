إحباط محاولة “حرڤة” لشخصين بمستغانم

تمكنت، وحدات المجموعة الاقليمية بمستغانم، من احباط محاولة للهجرة غير شرعية عن طريق الابحار خلال آخر الأسبوع.

بحيث على الساعة 22.30، وبناء على معلومات مؤكدة عبر الرقم الأخضر 1055، قام بعض الشباب بالتحضير إلى الهجرة غير شرعية عبر شاطئ الدكارة ببلدية عبد المالك رمضان.

أين تم على الفور، تشكيل دورية من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني عبد المالك رمضان والتنقل إلى عين المكان.

وبعد القيام بعملية البحث والترصد، تم توقيف شخصين كانا بصدد الهجرة غير شرعية، وحجز قارب مطاطي من نوع GLISSEYR، ومحرك من نوع ماركوري قوة 60 حصان.