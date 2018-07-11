إحباط محاولة حرڤة لـ 16 شخصا بعين تيموشنت

كما تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين بالطارف.
تمكّن أعوان مفتشيةالجمارك بميناء سكيكدة، من حجز حوالي 25500 وحدة ألعاب نارية و 3 طائرات بدون طيار مجهزة بكاميرات تصوير "درون".
بالإضافة إلى دراجات نارية من…
يعرف المحور الطريقي رقم 79-27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل على مستوى ولاية ميلة إزدحام مروري خانق.
ويشهد هذا المحور الإستراتيجي إختناقا تاما خلال فترة الصيف،…
فشل جدول الأعمال للدورة الاستثنائية المتمثل بالمصادقة على النضام الداخلي وتعيين نواب الرئيس ورؤساء اللجان
وذلك بعد التصويت اليوم بالدورة الاستثنائية الثانية.
وكانت نتائج التصويت بـ31 لا…
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