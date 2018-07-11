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إحباط محاولة حرڤة لـ 16 شخصا بعين تيموشنت

أخبار الجزائر
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إحباط محاولة حرڤة لـ 16 شخصا بعين تيموشنت
بقلم أمينة ج

أحبط حراس السواحل بعين تيموشنت، محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

كما تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين بالطارف.


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