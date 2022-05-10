إحباط محاولة “حرڤة” وتوقيف 20 شخصا منهم أربع نساء في القل بسكيكدة

تم، أمس، إحباط رحلة هجرة غير شرعية لـ 20 شخصا، من بينهم أربع نساء. الحراقة الذين ينحدرون من ولايات سكيكدة وقسنطينة، انطلقوا على متن قارب صيد متجهين مزود لمحرك صغير، من سواحل القل، متجهين في رحلة إلى جزيرة غير شرعية إلى جزيرة سردينيا الإيطالية.

وجاءت العملية التي نفذتها خفر السواحل بالتنسيق مع وحدات البحرية ومصالح الأمن بعد ورود معلومات مفادها وجود قارب صيد مشبوه في عرض البحر قبال السواحل الغربية من الولاية.

وتحديدا بالقل على متنه مجموعة من الحراقة، تبين من خلال التحقيق معهم بعد توقيفهم، أنهم انطلقوا ليلا من شاطئ واد بيبي على الحدود بين بلدية كركرة وتمالوس.

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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، من احباط عملية هجرة سريـة يقودها خمسة أشخاص من ولايات مجاورة. وفي هذا السياق، وحسب بيان لذات المصالح، جاءن العملية بعد ورود معلومات لدى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري مفادها تنظيم هجرة سرية عن طريق البحر لمجموعة من الشباب البالغ عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 سنة و33 سنة من ولايتي بومرداس والبويرة. وفي هذا الشأن باشرت ذات المصالح على الفور تحرياتها و تحقيقاتها بخصوص الموضوع وبعد معرفة ملابسات القضية مع الأشخاص المشبوهين. حيث تبين أنهم كانوا يحضرون لعملية هجرة سرية وأنهم معتادين على تهريب المهاجرين عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية محددة. كما تم سماعهم على محاضر رسمية و تقديمهم أمام العدالة بجنحة تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية.