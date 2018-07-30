إحباط محاولة “حرﭬـة” لـ 55 حراقا إلى الضفة الأخرى بوهران

تمكنت اليوم الإثنين، حرس السواحل التابعين للمجموعة الإقيمية لوهران من إحباط محاولة إبحار سري لـ 55 حراقا من بينهم 4 مغاربة في عمليات متفرقة على مستوى مناطق متفرقة من الشريط الساحلي.

الحراقة الـ 55 الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 35 سنة كانوا موزعين على متن 3 زوارق مطاطية انطلقوا ليلة أمس من مختلف شواطئ الطنف الوهراني.

وكانوا مجهزين بعتاد في محاولات حرقة للالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ليتمكن حرس السواحل الذين كانوا في دوريات روتينية على طول الساحل الوهراني من ترصدهم.

أين تم مطاردته قبل التمكن من توقيفهم وتحويلهم إلى اليابسة ومن ثمة تسليمهم للجهات الأمنية المختصة التي أحالتهم على الجهات القضائية للبث في قضيتهم.