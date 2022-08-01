إحباط محاولة سطو على محطة وقود في ضواحي مغنية بتلمسان!

تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية الحدودية غرب ولاية تلمسان، من تفكيك عصابة إجرامية مسلحة بعدما نفذت عملية سطو على إحدى محطات البنزين الواقعة في إقليم المنطقة الحدودية.

وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فإن المشتبه فيهم وهم 3 أشخاص، تم القبض عليهم في كمين محكم، تم نصبه لهم على طريق مغنية ودائرة “مرسى بن مهيدي” في اتجاه دائرة “باب العسة”، حيث كانوا ينوون قضاء ليلة ماجنة مع فتيات جرى القبض عليهم في ذات العملية، وانتهى كمين الشرطة باسترجاع مبلغ مالي كبير مسروق من المحطة، ليتم تقديم الجناة أمام الجهات القضائية المختصة.

الجناة نفذوا جرمهم بمشاركة العنصر النسوي

في سياق موازٍ، أطاحت ذات الهيئة الأمنية بعصابة موازية تضم اثنين من المسبوقين قضائيا، وخلال التحقيق معهما، اتضح أنهما متورطان في 16 قضية إجرامية.