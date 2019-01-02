إحباط محاولة فرار بارون مخدرات داخل محكمة حجوط

الجاني محبوس في قضية 11 كلغ من الكيف

سيارة على متنها مجهولون كانت في انتظار البارون خارج المحكمة

عاشت محكمة حجوط، أول أمس، حالة طوارئ حقيقية إثر محاولة بارون مخدرات تم توقيفه مؤخرا الفرار، من داخل مقر محكمة حجوط التي اقتيد إليها من أجل التحقيق معه في القضية.

حيثيات القضية التي تعود إلى مساء أول أمس، بدأت عندما تم اقتياد البارون «ك.ن» من المؤسسة العقابية حجوط إلى مقر المحكمة للتحقيق معه في قضية المخدرات التي أوقف فيها منذ حوالي شهرين ببلدية بورقيقة من قبل عناصر كتيبة الدرك الوطني لحجوط، أين ضُبطت بحوزة المتهم 11 كلغ من الكيف المعالج كان بصدد ترويجها وسط تجار التجزئة.

وبعد الولوج إلى المحكمة، تفيد مصادر «النهار»، حاول البارون استغفال مصالح الأمن وهرع بسرعة إلى الفناء محاولا الوصول إلى الطريق الرئيسي، أين كانت تنتظره سيارة على متنها مجهولون سارعوا للفرار بعيدا إثر فشل محاولة الفرار.

وأفادت ذات المراجع بأن يقظة مصالح الأمن المتواجدة داخل المحكمة أحبطت محاولة الفرار المدروسة، حسب تقديرات مصادر «النهار» الأمنية، حيث أوضحت أن عنصر أمن قام بإسقاط البارون بعد إلقاء القبض عليه وتوقيفه، عندما كان يجري محاولا الفرار، ليتم عرضه مجددا على وكيل الجمهورية بتهمة محاولة الفرار.

وتُجري المصالح القضائية تحقيقا في محاولة فرار البارون من داخل المحكمة والتحري في وجود متورطين أو أطراف ساهمت وتساهلت في محاولة البارون الذي وقبل توقيفه في قضية المخدرات تم إصدار ثلاثة أوامر بالقبض عليه في جرائم متنوعة، حيث صنّف المتهم ضمن المجرمين الخطيرين.