إحباط محاولة لتمرير مخدرات وأقراص مهلوسة لمسجون في حبس باتنة

تمّكن الأمن الحضري الـ12 في باتنة من توقيف 3 أشخاص حاولوا إدخال كمية من المخدرات و أقراص مهلوسة داخل مؤسسة إعادة التربية.

وحسبما أورد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنه تم توقيف ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، أثناء زيارتهم لسجين.

حيثُ حاولوا إدخال كمية قدرت بـ377 غرام من الكيف و41 قرص مهلوس لنزيل بمؤسسة إعادة التربية بحملة 3.

وفي ذات السياق، وفي إطار محاربة المخدرات، تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص محل 03 أوامر بالقبض.

كما أنّ له 8 صور أحكام نهائية للحبس صادرة عن كل من محكمة باتنة، عنابة، أم البواقي.