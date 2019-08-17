إحباط محاولة لتهريب 15 ألف خرطوشة “ساشم” في تبسة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بتبسة من إحباط محاولة إدخال كميات ضخمة من الذخيرة الحية الخاصة ببنادق الصيد المضخية “ساشم”.

وانتهت عملية الشرطة بحجز 15 ألف خرطوشة، إيطالية الصنع، جاهزة للاستعمال و3 محركات.

كما تمكن أفراد الشرطة خلال نفس العملية من ضبط 70 دلوا معبأة بمادة الوقود بسعة 20 و25 لتر.

وحسب مصادر تحدثت لـ النهار أونلاين، فإن العملية تمت في الشريط الحدودي بإقليم بلدية الحويجبات في تبسة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف جزائريين إثنين، في حين تمكن مهربون تونسيون من الفرار .

وجرى تحويل المحجوزات والموقوفين تحت حراسة أمنية مشددة الى مقر الأمن الولائي.