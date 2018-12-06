إحباط محاولة لتهريب 17 حاوية معبأة بالنفايات البلاستيكيـــــة في مينـــاء بجايــــة

صاحبها صرّح بها على أنها مجوهرات مقلدة مخصصة للزينة

تمكنت مصالح الجمارك بميناء بجاية من وضع يدها على 17 حاوية بحجم 40 قدما معبأة بقارورات بلاستيكية متلفة على شكل نفايات، بصدد التهريب عبر ميناء بجاية، حيث تم التصريح بالحاويات على أنها تحتوي على مجوهرات عادية للزينة.

قالت مصادر النهار إن الحاويات 17 كانت على محملة على متن باخرتين، الأولى بها حاويتان وقادمة من مالطا، ورست بميناء بجاية يوم 28 نوفمبر الفارط، في حين كانت الباخرة الثانية قادمة من تركيا وبها 15 حاوية، حيث قادت عمليات التفتيش إلى الكشف عن محاولة التهريب وإحباطها.

وتوصلت التحريات الأولية بشأن تلك الحاويات إلى أن السلع تم استيرادها بواسطة سجل تجاري مستأجر من طرف مالكه المقيم بولاية باتنة، حيث جرى إيداع تصريحات كاذبة بشأن محتوياتها، بعدما تم الزعم بأن الحاويات بها مجوهرات مقلدة وغير ثمينة مخصصة للزينة.

وفيما جرى فتح تحقيق بخصوص هذه البضاعة المهربة، والتي جاء التصريح بأن قيمتها حسب تقديريات أولية 300 ألف دولار أمريكي، وقالت مصادر «النهار» إن مصالح الجمارك باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد المستورد، على أن تمتد التحقيقات لتشمل كافة عمليات الاستيراد السابقة التي أجراها صاحب السجل التجاري.