إحباط محاولة لتهريب 20 كلغ من الكيف داخل قارورة غاز من مغنية نحو العاصمة

عملية الشرطة انتهت بمصادرة سيارتين وتوقيف بارونين

وضعت، في الساعات الأخيرة، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية الحدودية غربي ولاية تلمسان، حدا لواحدة من أخطر عصابات تهريب المخدرات من الحدود الغربية نحو وسط البلاد

أين ابتكرت هذه الأخيرة طريقة تضليلية جديدة تقوم على أساس تجهيز السيارة الناقلة للسموم بقارورة غاز وهمية، يعتقد أنها تغذي المركبة بالغاز

إلا أن هذه الأخيرة كانت محاطة بصندوق الأمر الذي أثار الشبهات حولها وعليه اكتشف رجال الأمن أن القارورة تم الاستعانة بها للتمويه على نشاط المخدرات الذي تحترفه الشبكة الإجرامية

حيث اكتشف المحققون فتحة مشتركة بين الصندوق والقارورة المذكورة، وبعد تفتيش محتوى الصندوق والقارورة الموصولة به عثر على كمية مقدرة بـ20 كلغ من الكيف

كان بارونين موقوفين في ذات العملية يهمان بتوصيلها نحو العاصمة، وعلى إثرها تم تحويل المشتبه فيهما على النيابة العامة لمحكمة مغنية

أين أمر قاضي التحقيق بوضعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للرمشي لحين محاكمة كل المتورطين في تهريب البضاعة المحجوزة.