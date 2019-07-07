إحباط محاولة لتهريب 3 قناطير من «الكيف» من تلمسان إلى تونس

عملية الدرك انتهت بحجز 3 مركبات و100 مليون سنتيم وتوقيف 5 بارونات

تمكنت، في الساعات الأخيرة، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في تيرني بتلمسان، من إحباط محاولة لتهريب كمية جد معتبرة من مادة الكيف المعالج نحو التراب التونسي.

باستغلال موسم السياحة خلال الفترة الجارية،حيث يذر تمرير كميات قليلة من المخدرات أرباحا طائلة،وفي هذا الشأن،

اشتغلت الفرقة المذكورة على معطيات أولية، مفادها إبرام عصابة مخدرات تضم موّالين من الجهة الجنوبية بتلمسان

لصفقة تخص تمريركمية هامة من المخدرات باستغلال المسالك التي تؤدي نحو مدينة سبدو جنوب ولاية تلمسان،

وباستعمال موكب عائلي حاولت هذه الأخيرة مخادعة قوات الدرك للإفلات من التوقيف، أين اعترضت الفرقة المذكورة

موكبا من ثلاث سيارات، وبعد تفتيشها بدقة تم ضبط ما زهاؤه 3 قناطير من مادة الكيف المغربي

كانت موزعة على عدة طرود، وعليه تم تمديد الاختصاص إلى شرق البلاد بحثا عن مزيد من السموم المرشحة للعبور نحو تونس.

كما تم في ذات الإطار استرجاع مبلغ مالي كبير من عائدات التهريب الدولي للمخدرات قدر

بنحو 100 مليون سنتيم، مع توقيف خمسة بارونات وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بزهاء 17 مليارا.