إحباط محاولة لتهريب 420 ألف كيس “شمة” في الونزة بتبسة

عملية الجمارك انتهت بتوقيف شخصين

أحبطت الفرقة متعددة المهام في الونزة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتبسة، أول أمس، عملية تهريب 420000 كيس خاص لتعبئة مادة تبغ “الشمة”، مع استرجاع سيارة سياحية وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و34 سنة.

وقائع العملية جاءت إثر معلومات وردت لعناصر الجمارك بإقليم مدينة الونزة، حول سيارة قادمة من “المريج” الحدودية محملة ببضاعة مهربة من الأراضي التونسية، لتسارع الفرقة متعددة المهام للجمارك بإقامة حاجز ثابت عند مدخل مدينة الونزة من الجهة الموالية للحدود، مع إطلاق تشكيل متحرك لتتبع مسار السيارة المشتبه فيها إلى غاية وصولها للحاجز، حيث حاول سائق السيارة الدوران والفرار، أين تمت محاصرة السيارة من طرف التشكيل المتحرك وتوقيف الشخصين قبل تفتيش العربة التي عثر بداخلها على 21 لفة كيس فارغ خاصة بمادة التبغ “الشمة”، بما يعادل 20.000 كيس، لكل لفة بمجموع 420.000 كيس، موجهة إلى إحدى الولايات الشرقية لاستعمالها في التبغ المقلد، وبعد تحويل المحجوزات والموقوفين إلى حظيرة الجمارك، تم تحرير محضر مخالفة جزافية، وينتظر تحويل الموقوفين إلى مصالح الأمن لمواصلة التحقيق والتقديم أمام الجهة القضائية لاحقا.