أحبطت عناصر حرس السّواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف بعين تموشنت اليوم الثلاثاء، محاولة للهجرة غير الشرعية.

لـ 16 شخصا من ضمنهم إمرأتان و طفلة في الخامسة من عمرها، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

و تمت العمليّة بعد تمكنت دورية عائمة لعناصر حرس السواحل من تطويق زورق مطاطي، تم اكتشافه على بعد 20 ميل بحري شمال شاطئ بني صاف في رحلة غير شرعية.

على متنه 16 شخصا ينحدرون جميعا من ولاية وهران من بينهم امرأتان و طفلة في الخامسة من عمرها، مثلما أوضحه نفس المصدر الأمني.

و تمّ حجز الزورق المطاطي ومحرك آلي بقدرة 40 حصانا كانت تستعمله مجموعة المرشّحين للهجرة غير الشرعية.

في رحلتهم السرية نحو السّواحل الإسبانية، كما أبرزه ذات المصدر.

و تمّ إجلاء الموقوفين الستة عشر إلى قاعدة ميناء بني صاف على أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة بني صاف.

و تعدّ هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف أقل من 24 ساعة.

بعد تمكن عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار أمس الإثنين من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 18 شابا تم توقيفهم بعرض البحر على متن زورق مطاطي.