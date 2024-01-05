إحباط محاولة لـ”الحرقة” ببني حواء في الشلف

أحبطت مصالح أمن الشلف محاولة هجرة غير شرعية إنطلاقا من سواحل بني حواء. و أوقفت أربعة أشخاص من ضمنهم مدبر هذه العملية.

وأفاد بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية، بأنه في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. تمكنت مصالح أمن الشلف، من إحباط محاولة هجرة عبر البحر مع توقيف أربعة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 44 سنة. و هم ثلاثة مرشحين للهجرة غير الشرعية و المدبر الرئيسي لهذه العملية.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها تنظيم عملية هجرة سرية إنطلاقا من أحد شواطئ بلدية بني حواء. ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة الأبحاث و التحريات التي مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية على مستوى نقطة مراقبة أمنية بذات البلدية.

و مواصلة للتحقيق في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، تمكن عناصر ذات الفرقة الأمنية من تحديد مكان التجمع. و إنطلاق الرحلة على مستوى شاطىء تيغزة شرق مدينة بني حواء. ليتم مداهمة المكان و توقيف أحد المدبرين الرئيسيين للعملية و تحديد هوية آخر يتواجد في حالة فرار. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ 170 يورو.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس. التي أصدرت بحق المشتبه فيه بتدبير و تنظيم العملية، أمر إيداع عن جناية تهريب المهاجرين، و بحق الأشخاص الثلاثة المرشحين للهجرة غير الشرعية عام حبسا نافذا مع الإيداع و غرامة مالية عن جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين.