إحباط محاولة ملثّمين السطو على صيدلية بسيدي الشحمي في وهران

أوقفت عناصر من أمن سيدي الشحمي بوهران، زوال اليوم الجمعة، أحد المتورطين ضمن جماعة أشرار مسلحة، في عملية سطو على صيدلية.

وهي القضية التي وقعت اليوم في حدود الساعة الخامسة.

وتلقت مصالح الأمن بلاغا يفيد بتنفيذ جماعة أشرار عملية سطو على صيدلية ببلدية سيدي الشحمي، من قبل شخصين ملثّمَين بدافع السرقة.

وتدخل عدد من المواطنين عقب سماعهم صراخاً من الصيدلية خلال عملية الهجوم، وتمكنوا تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتورطين الملثَّمين، فيما لاذ آخر بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وتجري أبحاث وتحريات أمنية مكثفة لتوقيف المتهم الفار، بعد اقتياد شريكه الموقوف إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيق معه.

علماً أن شريط فيديو تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة توقيف المتورط الأول في عملية السطو على الصيدلية، الواقعة ببلدية سيدي الشحمي في وهران.