إحباط محاولة هجرة سرية ل 6 حراقة على متن قارب شمال البطاح في الطارف

أحبطت، عناصر الشرطة القضائية بالطارف، فجر أمس،محاولة هجرة سرية نحو الضفة الأخرى من المتوسط، انطلاقا من شاطئ البطاح.

وتم توقيف على إثر هذه العملية 6شبان تتراوح أعمارهم ما بين20 إلى40سنة ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينتي الطارف وعنابة.

وأسفرت العملية عن حجز قارب صيد تقليدي الصنع، و محرك من ذات 60 حصانا، علاوة على 5 ادلية بنزين و مواد غذائية.

لبتم مباشرة تحويلهم على مقر الشرطة ، بعد إخطار الجهات القضائية .

واستنادا لذات المصادر “النهار” التي أوردت الخبر، فان عملية إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية للحراقة، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة.

وتفيد المعلومات بوجود شباب هاوي للحرقة بصدد الخروج على متن قارب صيد، في رحلة هجرة سرية انطلاقا من شاطئ البطاح.

الأمر الذي عجل بعناصر الشرطة التدخل العاجل، و الانطلاق إلى عين المكان لكبح العملية، حيث تم محاصرتهم و توقيفهم.

ليتم تحويلهم على مقر الأمن الخارجي بالشط، بعد حجز بعض الوسائل التي كانت ستستعمل في الرحلة السرية نحو سردينيا.

كما تم انجاز ملفات قضائية لهم لغرض تقديمهم أمام العدالة للنظر في التهم الموجهة إليهم.

هذا وتعد عملية إحباط الرحلة، الثانية من نوعها في اقل من يومين، بسواحل الولاية بعد أن تمكنت عناصر الشرطة بالقالة،

خلال اليومين المنصرمين، من إحباط رحلة سرية ل 21 حراقا ، كانوا على متن قارب نزهة ، بالميناء القديم شمال القالة في ولاية الطارف .