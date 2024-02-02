إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر سواحل تيبازة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة مؤخرا، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأربعة أشخاص عبر البحر بسواحل بلدية الأرهاط.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية لذات الجهاز الأمني، اليوم الجمعة، أوقفت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأرهاط أربعة أشخاص في حالة تلبس بشاطئ الزيتون “الأرهاط”. وقامت بإحباط محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر قارب نزهة.

وبعد استكمال التحقيقات وإعداد ملف قضائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا عن جناية “تهريب المهاجرين”. إلى جانب جنحة “محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية”.