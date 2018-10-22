إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأربعة أشخاص ببومرداس 

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية رأس جنات الساحلية شرق بومرداس، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأربعة أشخاص من شاطئ رأس جنات.

وأوضح مصدر من خلية الإتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، أنه تم إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية هذه إثر مشاهدة لأربعة أشخاص مشكوك فيهم بمحاولة القيام بهجرة غير شرعية نحو دولة إسبانيا.

و بعد التحقيق مع عناصر هذه المجموعة تم تأكيد المعلومات و الشكوك حول نواياهم و تم على إثر ذلك حجز قارب نزهة و محركين و ثلاثة حقائب تحتوي على ألبسة مختلفة خاصة بالذكور.