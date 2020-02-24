إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 24 شابا قبالة السواحل الغربية بسكيكدة

تمكن أفراد خفر السواحل بسكيكدة، من إحباط رحلة هجرة غير شرعية لـ24شابا تتراوح أعمارهم بين23و35سنة قبالة السواحل الغربية من الولاية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحراقة اللذين ينحدرون كلهم من مختلف بلديات الولاية ما عدا حراق واحد من العاصمة.

انطلقوا من شاطئ ” قبيبات” بين بلديتي الشرايع والقل غربي الولاية.

قبل أن تتفطن لهم قوات خفر السواحل بعد رصدها للقارب الصغير.

ليتم على إثر ذلك توقيف القارب الذي كان دون محرك وإجلاء الشباب الحراقة.

وتسليمهم إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا لإتمام الإجراءات المعمول بها في حق هؤلاء الشباب.