إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 37 حراقا من بينهم أطفال قصر وإمرأة بعنابة

تمكنت حرس السواحل بالواجهة البحرية الخامسة بعنابة صبيحة اليوم الأربعاء، من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 37 مهاجرا غير شرعي.

من بين الحراقة الذين تم ضبطهم، امرأة 37 سنة و4 قصر دون 15 سنة “بنتين 6 و14 سنة و طفلين 11 و13 سنة على التوالي.

الحراقة أغلبهم ينحدرون من أحياء مدينة عنابة والبقية من طارف، تيارت، العاصمة، خنشلة، ميلة، غليزان، كانوا بصدد التوجه نحو جزيرة سردينيا الإيطالية.

وانطلق الحراقة من أحد الشواطئ على متن قاربي صيد تقليدي الصنع اين تم توقيفهم وحجز المعدات المتمثلة في قارب صيد و محرك و معدات اخرى.

الحراقة الذكور تتراوح أعمارهم بين 11 و51 سنة سيتم تم اقتيادهم من طرف حرس السواحل لتقديم لهم الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية قبل تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.