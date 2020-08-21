إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 49 شخصا في مستغانم

أحبطت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل في مستغانم، ليلة الخميس إلى اليوم الجمعة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 49 شخصا، بينهم أجانب وقصّر في عرض البحر.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فقد اعترضت الوحدات العائمة التابعة لحرّاس السواحل بين الساعة العاشرة من ليلة أمس والثالثة من صباح اليوم، 3 مجموعات من المرشحين للهجرة غير الشرعية على متن قوارب تقليدية الصنع شمال الميناء التجاري والساحل الشرقي لمستغانم.

وأوضح المصدر بأنه تم اقتياد الموقوفين، من بينهم 3 أجانب و 4 قصّر وامرأة، إلى الميناء التجاري لاتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم الإسعافات الأولية لهم في المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

كما قامت نفس الوحدات بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء “كورونا” على مستوى هذا المنفذ الحدودي البحري.

وأكد المصدر بأنه سيتم تسليم الموقوفين للجهات الأمنية وتقديمهم للعدالة لاحقا، بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.